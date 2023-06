El incidente fue una bien planeada operación de trampa llevada a cabo por la parte estadunidense, que infringió gravemente los derechos legítimos de las empresas e individuos pertinentes , expresó el portavoz. China lo condena enérgicamente .

Un acta de acusación en el tribunal federal de Manhattan señala a la compañía Amarvel Biotech, con sede en la ciudad china de Wuhan, así como a tres ejecutivos de la empresa, de tráfico de fentanilo, importación de precursores químicos y lavado de dinero.

Los fiscales sostuvieron que Amarvel Biotech utilizó prácticas engañosas para eludir a las autoridades, como anunciar que podía hacer pasar sus productos como alimento para perros, nueces o aceite para motor con el fin de garantizar una entrega segura en Estados Unidos y México.

Más de 200 kilogramos de precursores fueron presuntamente enviados por los fabricantes chinos, los cuales permitirían elaborar más de 50 kilogramos de fentanilo, indicó la agencia noticiosa Afp.

Dos ejecutivos de Amarvel Biotech fueron arrestados hace unas semanas y comparecieron ante un juez de primera instancia en Honolulu. Serán trasladados a Nueva York para que comparezcan en el tribunal federal de Manhattan. El tercer ejecutivo acusado no ha sido detenido.

Otras dos actas acusatorias desprecintadas en una corte federal de Brooklyn imputan a otros cinco ejecutivos o empleados y a tres compañías chinas, identificadas como Anhui Rencheng Technology Co, Anhui Moker New Material Technology Co y Hefei GSK Trade Co, de delitos que incluyen asociación delictuosa para fabricar y distribuir fentanilo, así como asociación delictuosa para cometer fraude aduanero. Ninguno de estos individuos ha sido arrestado.