Según pudo comprobar Reuters en el sistema judicial, a fines de marzo se inició la causa penal en su contra.

En un comunicado en Facebook, Coen aseguró que oficiales de la policía y la procuraduría se presentaron en diferentes propiedades suyas y de su esposa en Nicaragua y tomaron posesión de éstas “asegurando que ahora pertenecen al Estado de Nicaragua.

No he sido parte de ningún proceso legal ni he sido notificado de ninguna forma de la existencia de ningún tipo de proceso que justifique el actuar de la Policía y la Procuraduría (...), lo único que sé es que mis propiedades están ahora ocupadas , sostuvo Coen.

No existe ningún delito del cual se me pueda acusar, mucho menos alguno que atente contra mi país o la sociedad nicaragüense , agregó.

El Estado también habría tomado posesión de la acciones que el empresario poseía en algunas empresas de Nicaragua, según medios locales.