Castro Toss, quien busca a su hijo Roberto Carlos Casso Castro, desaparecido en diciembre de 2011, refiriró que realizan gestiones ante la Fiscalía de Veracruz para que autorice efectuar exploraciones en otros puntos del sistema lagunar de Alvarado, así como en Huatusco, lugares de los que hay referencias de que posiblemente existen fosas clandestinas.

Exigen buscadoras en QR localizar a una joven

Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo iniciaron un plantón por tiempo indefinido frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en Cancún, hasta que sea localizada Francisca Mariner, quien lleva tres años desaparecida.

Las inconformes se instalaron sobre la transitada avenida Xcaret, punto en donde colgaron dos hamacas, pusieron dos casas de campaña, habilitaron un toldo y se organizaron para hacer guardias de 10 personas por tres turnos al día.

Francisca, de 20 años, fue vista por última vez el 22 de junio del 2020; el principal sospechoso de su ausencia es su ex pareja Ángel Conrado Salas, quien está detenido; no obstante, aún no se le dicta sentencia porque la mujer sigue ausente.