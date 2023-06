Sergio Torres, coordinador en Sinaloa del MC, pidió que la Fiscalía General del Estado (FGE) haga el trabajo correspondiente para que no quede impune este trágico crimen .

Según los informes preliminares, alrededor de las 18 horas familiares de Valenzuela López acudieron a su residencia para buscarlo, pues no había asistido el jueves por la noche a una cena; lo hallaron tendido en una cama y con quemaduras, por lo que dieron aviso al número de emergencias 911.

Alejo Valenzuela López, ex líder de Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, fue encontrado ayer sin vida en una habitación de su domicilio, en el Fraccionamiento Rincón Alameda, en Culiacán, dieron a conocer fuentes policiales.

Según el reporte, el ex diputado local y federal fue agredido cuando cruzaba la avenida Paseo del Conquistador, alrededor de las 11 horas, frente a las oficinas del SAT.

El presunto responsable se trasladaba en una motocicleta desde donde disparó en varias ocasiones con un arma 9 milímetros; al menos tres de los tiros impactaron al político morelense, según dio a conocer la Fiscalía General del Estado.

Estrada González, de 55 años, fue llevado en un inicio al hospital general José G. Parres, ubicado en la capital de la entidad, pero posteriormente sus familiares decidieron trasladarlo a un sanatorio privado. Los servicios de salud estatales difundieron que su estado de salud es grave .

En entrevista colectiva, el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, refirió que la agresión contra el también empresario fue un ataque directo; no es un asalto, no es ro-bo con violencia, no iban por los vehículos, ni por las pertenencias de la víctima , precisó.

La dirigencia nacional del PVEM y Manuel Velasco, aspirante a coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, condenaron el artero y cobarde atentado contra el líder del instituto político en Morelos.

En tanto, un comando asesinó la madrugada de ayer al menos a cuatro personas y dejó heridas a seis durante un ataque en el bar La Jaula, comúnmente conocido como Pinochos, ubicado en la carretera federal Puebla-Veracruz, señalaron fuentes policiales.