E

l juego se llama regla rígida y práctica blanda.

Tocqueville señalaba un rasgo del Antiguo Régimen que igualmente se presenta en este régimen especial: “regla rígida y práctica blanda; ese es su carácter… Se puede decir que entre los hombres del Antiguo Régimen estaba vacante el lugar que debe ocupar la idea de la ley en el espíritu humano… La sumisión del pueblo a la autoridad aún es completa, pero su obediencia es más efecto de la costumbre que de la voluntad”. (Tocqueville, 1996)

La resurrección. Nada hace más daño al análisis político que las analogías extralógicas. Por eso esas analogías, que sí existen, deben se referidas con muchos matices. Postular que Morena no es el nuevo PRI, reconociendo los contextos diferentes y los regímenes políticos distintos, no quiere decir que no tenga semejanzas, sobre todo en sus prácticas políticas y en su personal. Justamente mi argumento es que el PRI, no sólo en lo electoral, sino el régimen en su conjunto, fue hegemónico y, por tanto, dejó profundas huellas en la sociedad incluso después de perder su carácter hegemónico. Esas prácticas son parte de los estados del corazón, o los mores a los que se refería Tocqueville.

La sucesión de hoy. Para muchos analistas es un déjà vu, para otros también es surrealista. Tengo para mí que además de la crisis política hay una profunda crisis del análisis político.