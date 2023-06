Pablo Espinosa

Sábado 24 de junio de 2023

Hay obras de arte que encarnan lo divino y trascendente que vive en los humanos; esa es la música de Arvo Pärt.

La aparición de un nuevo disco con su partitura más imponente, literalmente monumental, orgiástica y espiritual al mismo tiempo, Lamentate, nos habilita la reflexión.

Quien esté a la batuta ocupa entre 40 y 45 minutos para avasallar, estru-jar, mecer y acariciar el alma de los circunstantes.

El registro más reciente lo debemos al pianista Pedro Piqueiro, en compañía de la Orquesta de Extremadura dirigidos por Álvaro Albiach.

No es casualidad, sino causalidad, que Pedro Piqueiro, además de nombre de personaje de Jorge Amado, Fernando Pessoa o Los Picapiedra, sea un monje budista especializado en poesía zen.

Porque la obra Lamentate, de Arvo Pärt, posee las virtudes de un cuento zen: aporías, parábolas, imágenes sonoras, transparencia y cierto humor extravagante.

Inclasificable, como la obra entera de Arvo, Lamentate está escrita para gran orquesta, vertebrada en 10 movimientos, cuyos títulos tienen vida propia: 1. Inquietante; 2. Implacable; 3. Frágil; 4. Predicamento; 5. Soledad; 6. Consuelo; 7. Estruendo; 8. Lamentable; 9. Resuelto; 10. Frágil y conciliador.

Arrebato, presagio, tremor, convulsión, estremecimiento, consuelo, esplendor, clímax…

Los estados del alma del escu-cha asemejan las curvas de un electrocardiograma.

Lamentate data de 2002, cuando Arvo Pärt se estremeció frente a la escultura monumental Marsyas, en la Turbine Hall del museo de arte Tate Modern en Londres.

Dijo Arvo: “La primera vez que me planté frente a Marsyas tuve un impacto poderoso. Mi primera impresión se tradujo en verme como ser viviente parado frente a mi cuerpo muerto, como en un túnel del tiempo, al mismo tiempo en el futuro y en el presente. De repente, me percaté que mi ser se tradujo en luz. El resultado fue preguntarme qué haré con el tiempo que me quede de vida”.

Muerte y sufrimiento, caviló Arvo frente a Marsyas, son los temas que conciernen a todo ser vivo desde que nace. La manera en que cada individuo enfrenta estos menesteres (o quebrantos, por decirlo así) determina su actitud ante la vida y eso puede ser un acto de conciencia o inconsciente .

Mediante esta escultura monumental, sopesó Arvo, Anish Kapoor rompe no solamente con los conceptos de espacio, sino también, desde mi punto de vista, rompe el concepto de tiempo. La frontera entre tiempo y eternidad se desvanece .

Y ese es precisamente el subtexto de la obra que escribió Arvo Pärt luego del impacto frente a Marsyas. En consecuencia, escribí un lamento, no por los muertos, sino por los vivos, aquellos que tenemos que enfrentar muerte y sufrimiento en nuestro propio ser. Un lamento por nosotros, quienes encontramos arduo el entendimiento del dolor y la desesperanza que invaden este mundo .

En presencia de esa masa escultórica que creó Anish Kapoor, “de cuyas obras completas me apasioné desde entonces, experimento una suerte de plenitud como consecuencia de su armoniosa y natural fluidez de formas y en una raro efecto de paradoja de luz flotando a pesar de sus dimensiones descomunales. Con su forma de trompeta, la escultura Marsyas es música en sí misma. Esta trompeta cadáver más larga que la vida podría muy bien proclamar el final de los tiempos, como una tuba mirum”.

El término tuba mirum pertenece al texto primigenio del que se nutrió Mozart para la secuencia segunda de su Requiem: Tuba mirum sargens sonum per sepulcra regionum cogit omnes ante thronum. Mois stupebit et natura cum resurget creatura judicante responsura; cuyo clamor podemos sintetizar con esta frase inicial del texto: la trompeta esparce sonidos asombrosos por todas las regiones.

Lamentate, entonces, parece responsorio, pero en realidad es un canto a la vida. Basta escucharla para estremecernos y sonreír frente a la esperanza que hace flotar como una luz ligera.

Hay muchas evidencias de la naturaleza vital, optimista, de esperanza, que otorga la escucha de esta obra de belleza monumental, la más importante de ellas es el efecto inequívoco que causa en el escucha: estremecido por la belleza, anidado en la esperanza, flotando en la venturosa alegría de vivir.