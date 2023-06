Ángel Vargas

Sábado 24 de junio de 2023

El próximo título de la Compañía Nacional de Ópera (CNO), Ma-dama Butterfly, de Giacomo Puccini, marca el regreso tras ocho años de la directora escénica Juliana Faesler al Palacio de Bellas Artes, el escenario más importante del país.

En 2015, su versión de La Traviata, de Giuseppe Verdi, causó polémica e incluso le valió fuertes críticas y hasta abucheos en la función de estreno.

“Ya ves, me crucificaron, pero fueron los críticos de la obra, no el público; hay en México un grupo de personas, no quiero decir conservadoras, que desean ver lo mismo siempre”, señala la también dramaturga, escenógrafa e iluminadora en víspera del estreno de aquel título, uno de los más representados y gustados del repertorio operístico, que tendrá lugar mañana y con tres funciones más hasta el 2 de julio; todas con las localidades agotadas.

¿Regresa usted con temor?, se le pregunta a Juliana Faesler, quien responde: “No, regreso feliz, porque ya pasó mucho tiempo y si algo está en escena no es un discurso personal, sino colectivo. Es decir, no se hace lo que yo digo, sino lo que todos pensamos. Esa es la diferencia.

Hay una concepción errónea de lo que es un director escénico. En escena no sucede lo que el director quiere como una voluntad impuesta, sucede lo que el colectivo quiere decir. El papel del director es de aglutinante. Eso es lo que he tratado de desarrollar en mi carrera: formar un grupo con un discurso político y estético, porque lo que pasa en el escenario es lo que somos, y yo tengo que avalar lo que estoy diciendo porque, si no, estoy mintiendo, y en escena no mientes nunca.

En entrevista con La Jornada, efectuada en uno de los recesos del ensayo general de Madama Butterfly, la creadora destaca que en este montaje busca acentuar el lado humano, atemporal y sin geografías de la protagonista, Cio-Cio san, como un homenaje a las mujeres de todos los tiempos.

“No es la historia de una mujer específica de 1900 en Japón, sino una historia que nos mueve y entendemos todas profundamente. Las que hemos sido madres, que hemos perdido amores, que hemos perdido todo, pero que seguimos luchando por la vida.

“Es, entonces, algo atemporal. Las grandes obras, como ésta de Puccini, o las de Shakespeare, siempre nos hablan a todas las generaciones y a todos los tiempos, porque van más allá. La historia humana no es ficción. Lo que estamos viendo no es ficción, sí ocurrió; como en Hamlet, sí hay un niño que está furioso con su mamá porque se casó con su tío; sea común o no esa historia, sí existe.