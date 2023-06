S

i no mediase un vínculo laboral mío con la Universidad Nacional de Lanús y su rectora, este texto hubiese sido publicado hace mucho tiempo. Ha sido demorado por prejuicios propios, debe decirse, para explicar cierto prurito que asalta cuando, queriendo destacar las virtudes de una líder es imprescindible oponerlas a las obsecuencias de conveniencia. Atajarse de los riesgos de cierto chismerío. Ha vencido el vínculo de amistad con Ana Jaramillo y en él la admiración por su obra.

De todas las batallas que Ana ha librado en su vida destaca la que (sin ser la mayor o la mejor) ha presentado al sentido común reinante en los campos de cierta academia o ciencia , disfrazado como verdad inobjetable e inamovible. Es digna de todo respeto la confrontación inteligente contra el positivismo que echó raíces muy hondas y camufladas. Es imperativo de atención la lucha contra la manipulación simbólica y el combate a los manipuladores y es, de obligación teórico-práctica, asumir como propio el amor de Ana por su pueblo… por los pueblos y por su educación.

Una bibliografía amplísima da cuenta de su infatigable vocación filosófica y de su amplitud metodológica para explorar, con propuestas organizadoras, cuanto frente de estudio nos permita salvarnos del análisis del análisis para pasar a la acción concreta. Eso es simplemente admirable (y agradecible) en una luchadora que, además, es rectora de una universidad nacional. Una experiencia docente enorme da cuenta de los caminos directos con que hace del concomiento una actividad productiva comunitaria. Su audacia docente no conoce límite. La he visto convertir en vanguardia de debates una especialidad en pensamiento nacional y latinoamericano; la he visto interpelar en foros internacionales el impulso a la justicia si el cual pierde sentido bajo cierta la formación anquilosada de los abogados. La he visto alentar, cara a cara, el desarrollo de la filosofía para intervenir en la práctica sin dogmatismos ni mecanicismos de eruditos . Y todo eso sin dejar de pensar y organizar tareas para ser útil a los pueblos. Le va la vida en eso.

Sus críticos, generalmente comentaristas vocingleros desde la tribuna de quienes hacen nada, suelen quedar sepultados por la contundencia de los hechos cotidianos que en la Universidad de Lanús se verifican guiadas por las necesidades populares muy por encima de ciertos desplantes teoricistas o de los egos del academicismo común. Los saben bien los miles de niños que acuden a la universidad tempranamente para vivirla, entre lecciones de civilidad básica hasta lecciones de ajedrez recreativo. Lo saben los adultos mayores que gozan de su derecho a la educación en cualquier etapa de la vida. Lo saben los miles de jóvenes que ejercen su derecho a la producción social del conocimiento comprometido en cada una de las sesiones de las carreras diversas que ahí se imparten de cerca con los barrios y con el homenaje político implícito en sumar ya miles de estudiantes que son en sus familias primeros en inscribirse y graduarse en una universidad pública y gratuita. La universidad nutrida por los hijos de los obreros. Incluso cuando la furia neoliberal ha dejado sus peores intenciones marcada en la piel de la patria grande.