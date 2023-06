Cada texto abre con una presentación en la que se invita al alumno a valorar los libros con una cita del poeta Federico García Lorca: No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro .

De quien se recuerda que fue asesinado por pensar diferente y por desear un mundo mejor para los suyos, para los humildes, para quienes aún conservan un alma pura, solidaria que no discrimina a las personas por su color de piel, su género, sus preferencias sexuales o por no tener un peso en la bolsa .

Agrega que se busca ofrecer una educación con equidad y excelencia en la que todos puedan aprender sin importar su origen, género, preferencia sexual o clase social. Una educación centrada en la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respecto, el cuidado de la salud y la preservación del ambiente .

Al respecto, Bravo destaca que los LTG son resultado de la lucha social y revolucionaria en México, y hay que defenderlos por eso, es un logro que no podemos dejar que nos arrebaten, y los nuevos libros sí tienen una propuesta diferente, pero eso implica retos .

Indicó que escuelas como la primaria Leonardo Bravo, de la que es director, tienen más de ocho años trabajando por proyectos, y todos los centros escolares que hemos pasado por esta experiencia podemos aportar, pero es necesario armar un gran debate sobre estos nuevos contenidos y materiales que pueden implicar un cambio profundo de la escuela .

Pide que no los dejen solos

Bravo destacó la necesidad de que la SEP ofrezca una capacitación, más allá de los temas abordados en los consejos técnicos escolares, y que no nos deje solos, porque la reacción puede ser muy negativa. Los maestros podrían sentirse abrumados, más presionados y optar por seguir haciendo las cosas como siempre, con dictado y planas .