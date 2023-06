Tulancingo, Hgo., El senador con licencia Ricardo Monreal Ávila, aspirante a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, advirtió que no va a declinar por ninguna de las otras corcholatas ni va a negociar cargos públicos. Vamos a dar la batalla, vamos a luchar; no estamos negociando ni buscamos puestos de consolación , aseguró.

A pregunta expresa de La Jornada sobre la renuncia de 30 diputados de Hidalgo a su militancia en el PRI, junto con la dirigencia estatal del tricolor, Monreal opinó: es un proceso de evolución hacia la extinción, que a mí no me alegra, me parece que lo que conviene a una República es su régimen de partidos, no que desaparezcan, y me da tristeza porque aquí en Hidalgo el PRI era poderosísimo .