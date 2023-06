Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 23 de junio de 2023, p. 10

A Edmundo Jacobo no le bastó con haberse llevado más de 10 millones de pesos a escondidas, como los ladrones, disfrazado de liquidación del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que continúa haciendo negocio, afirmó Mario Delgado en referencia a Pénte + Soluciones, la firma consultora que el ex secretario ejecutivo y otros cuatro ex funcionarios de ese órgano fundaron, para, entre otros servicios, litigar asuntos electorales.

En conferencia, acompañado por integrantes de las dirigencias de los partidos Verde y del Trabajo, Delgado señaló que debe renunciar el personal que Edmundo Jacobo nombró en el INE, porque hay conflicto de intereses.

Y criticó que “nunca le vieron la cara al pueblo de México para decirle que, efectivamente, con sus impuestos, generaron ese cochinito (para su liquidación) que a escondidas, como los ladrones, se llevaron”.