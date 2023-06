Alonso Urrutia, Fabiola Martínez y Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Viernes 23 de junio de 2023, p. 9

Horas antes de que la Corte cancelara en definitiva el plan B electoral promovido por el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó sus críticas contra el desempeño de esa instancia judicial que se aprestaba, como ocurrió, a ni siquiera discutir el fondo de la reforma: Claro que es un asunto de forma, pero la forma es fondo, cuando se trata de la intromisión de un poder en asuntos que competen a otro .

En su conferencia, López Obrador acusó injerencia del Poder Judicial en las facultades del Congreso, porque le pretendían enmendar la plana, ya convertidos en Supremo Poder Conservador, ¿no? En defensa de la minoría conservadora .

Resignado al destino de la reforma, López Obrador ya no se explayó en descalificar a los ministros ni se refirió a ellos con la vehemencia de otros días. Están argumentando que la ley no se discutió en el Congreso, no se discutió lo suficiente, cuando sí se discutió. Además, el bloque conservador no quiso participar en nada. Por eso van a anular la ley electoral .

En contraste, comentó que durante su reunión con los consejeros del INE abordaron las complejidades para que los migrantes puedan votar desde el extranjero, lo que genera una baja participación. López Obrador aseguró que es necesario eliminar obstáculos para que aumente la votación de los connacionales.

Resolución da certeza: consejeros del INE

Con la anulación total del plan B, declarada ayer por la Suprema Corte de Justicia (SCJN), se confirma el 4 de septiembre como fecha de inicio del proceso electoral 2023-2024. Consejeros electorales dijeron que el fallo da certeza para la organización de elecciones íntegras.