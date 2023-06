Como señalan el antropólogo Tooby y la sicóloga Cosmides, el dogma de que la biología está intrínsecamente desconectada del orden social humano ofrece a los científicos un salvoconducto para deambular por el politizado campo de la vida académica moderna . Aún hoy, los manifestantes a veces silencian o acusan de nazis a quienes cuestionan la tabla rasa o al noble salvaje. Este tipo de ataques, incluso cuando son esporádicos, crean un clima de intimidación que distorsiona la vida académica en todos los sentidos. Pero el clima intelectual muestra signos de cambio. Las ideas sobre la naturaleza humana, aunque siguen siendo anatema para algunos académicos y expertos, están empezando a dejarse oír. Científicos, artistas, académicos de las humanidades, han expresado un vivo interés por las nuevas visiones sobre la mente que han ido surgiendo de las ciencias biológicas y cognitivas. El movimiento de la ciencia radical, con todo su éxito retórico, ha resultado ser un yermo empírico. Veinticinco años de datos no han sido bondadosos con sus predicciones. Los chimpancés no son vegetarianos pacíficos; ni es la heredabilidad de la inteligencia indistinguible de cero; ni el IQ una «reificación» sin relación alguna con el cerebro; ni la personalidad y la conducta social carecen de una base genética; ni las diferencias de género no son un producto exclusivo de expectativas sicoculturales . Hoy, la idea de guiar la investigación científica, continúa diciendo SP, con una aplicación consciente de la filosofía marxista es simplemente embarazosa y “está por materializarse aún la investigación suficiente para llenar un primer número de Biología dialéctica”. Contrariamente a lo que Sahlins había previsto, la sociobiología no resultó ser una moda pasajera. En el estudio de la conducta animal, ya nadie habla de ‘sociobiología’ ni de ‘genes egoístas’, porque estas ideas forman ya parte integral de la ciencia. En el estudio de la humanidad, hay varias esferas mayores de la experiencia humana –belleza, maternidad, parentesco, moralidad, cooperación, sexualidad, violencia– en las que la sicología evolutiva ofrece la única teoría coherente y ha generado nuevas y vibrantes áreas de investigación empírica, afirma SP. La genética conductual ha revitalizado el estudio de la personalidad y, con la aplicación de los conocimientos del genoma humano, se extenderá aún más, añade. La neurociencia cognitiva no rehuirá aplicar sus nuevas herramientas a todos los aspectos de la mente y la conducta, incluso aquellos cargados emocional y políticamente, dice en tono de reto. La cuestión no es si cada vez se va a explicar mejor la naturaleza humana con las ciencias de la mente, el cerebro, los genes y la evolución, sino qué vamos a hacer con estos conocimientos. ¿Cuáles son las implicaciones para nuestros ideales de igualdad, progreso, responsabilidad y el valor de la persona? Quienes desde la izquierda y desde la derecha se oponen a las ciencias de la naturaleza humana tienen razón en una cosa: se trata de cuestiones vitales. Lo cual es mayor motivo para que se afronten no con miedo y aversión, sino con la razón.

