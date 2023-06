C

omenzó la campaña de los aspirantes de Morena para definir la llamada Coordinación de Defensa de la 4T, paso novedoso para elegir a su aspirante presidencial. Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Claudia Sheinbaum y Manuel Velasco iniciaron sus recorridos por diferentes regiones del país. En nuestra encuesta de esta semana preguntamos en cuál posición de las preferencias ciudadanas se encuentran al arrancar la campaña.

Metodología

Participaron 4 mil 274 personas. En Twitter, mil 365; en El Foro México, 784, y en Facebook, 2 mil 125. La encuesta fue distribuida por redes sociales a través del enlace de SurveyMonkey y por medio de la función Encuesta de la plataforma Facebook. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

Twitter

Se acabó el dream team, el gabinete-equipo de trabajo soñado. Esperemos que, independientemente de quién gane, se sostenga la unión, cooperación y trabajo en equipo por el bien de México.

@_niamel_ / CDMX

Me parece que Marcelo es el indicado para dar continuidad a la 4T. En este sexenio demostró su amplia experiencia en resolver problemas. Y además generaría una estabilidad con los gringos. Lo que le falta es refrendar su nacionalismo.

@kortatu.81 / CDMX

Sheinbaum es la que más se acerca a las cualidades del Presidente. No miente, no roba, no traiciona, cumplió con sus compromisos muy bien y tiene la fortuna de no haber sido priísta nunca.

@YUNQUELAND / León

Ebrard en segundo lugar, Adán Augusto en el tercero, Fernández Noroña en el cuarto y peleándose el último lugar Monreal y Velasco. Considero que se cerrará la contienda entre la doctora y Adán Augusto.

@Alfred033MX / CDMX

Lo interesante es que Adán Augusto López Hernández comienza 17 meses después y ahora que ya puede trabajar por la Coordinación de la Defensa de la 4T va creciendo en simpatías.

@bri2608 / CDMX

El Foro México

Es difícil evaluar en este momento a nivel nacional, aquí en la CDMX Claudia se ve fuerte, pero creo que es más conocido Marcelo.