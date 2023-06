De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 23 de junio de 2023, p. a11

La saxofonista María Elena Ríos, quien en 2019 sufrió un ataque con ácido en Oaxaca, difundió ayer en su cuenta de Twitter el testimonio de otras mujeres que sufrieron presuntos actos de violencia sexual por parte del actor mexicano Tenoch Huerta.

La también activista relató hace unos días en esa misma red social que sufrió abuso sexual por parte del actor de la cinta Black Panther: Wakanda Forever cuando éste se quitó el preservativo sin pedirle a ella su consentimiento, en una acción que legalmente se conoce como stealthing.

Obviamente no supe qué hacer y tengo conversaciones que prueban que no sabía cómo reclamarle por lo sucedido , aseguró Ríos, ex integrante del colectivo Poder Prieto, el cual preside Tenoch Huerta.