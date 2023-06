Alonso Urrutia y Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 23 de junio de 2023, p. 23

Ante el incremento de la demanda de energía eléctrica como consecuencia de la ola de calor que afecta al país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró: La gente no se va a quedar sin luz, estamos pendientes. Sabemos que con el calor hay más consumo de energía eléctrica, pero tenemos reservas . En este contexto, reivindicó la relevancia del rescate de las empresas públicas en el sector energético, porque ha permitido que las tarifas no se incrementen.

–¿Que dicen los reportes más recientes que le han entregado?

–Es que ni siquiera me han enviado un reporte, no hay preocupación, lo único que me dijeron es: ‘No hay problema, es un pico de demanda, pero tenemos excedentes de generación, no nos va a faltar’.

En su conferencia matutina destacó la capacidad de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad ante el incremento de la demanda y explicó que hay un margen amplio de capacidad de energía.

Hay fallos en algunas comunidades y se están corrigiendo, pero es normal que truene un transformador o por alguna otra razón.

El Presidente señaló que las alertas sobre que la ola de calor pone en evidencia la falta de capacidad de generación de la CFE provienen de quienes apostaron por la privatización de la industria eléctrica y están obcecados en que la CFE fracase.

Subrayó la relevancia de que se haya revertido la marginación de la empresa pública para que su participación de mercado aumentara de 38 a 55 por ciento y se proyecta que al concluir el sexenio llegue a 65 por ciento.