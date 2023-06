Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Viernes 23 de junio de 2023, p. 9

Jaime Lozano, el nuevo entrenador del Tri que acudirá a la Copa Oro, advierte que pese a que no elaboró la lista de jugadores que competirá en el torneo de Concacaf, tiene una gran ventaja, pues ya trabajó con alrededor de 70 por ciento de ellos en las categorías menores.

Después de la repentina salida de Diego Cocca tras el fracaso ante Estados Unidos en las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf, el nuevo timonel asumirá la responsabilidad del torneo que se disputa del 24 de junio al 16 de julio y cuya primera prueba será el domingo ante Honduras.

Diego Cocca tiene una forma de entender el futbol distinta a la mía , aclaró Lozano en una conversación en redes sociales con aficionados que le externaron sus dudas y preocupaciones sobre esta nueva etapa; no soy un entrenador defensivo, uno al que le guste cuidar una ventaja, la que sea, en un partido. No sé si soy ofensivo, pero sí me gusta que mis equipos sean protagonistas .

Una cosa –explicó– es el sistema, si un entrenador se decanta por un parado u otro, pero lo que distingue al final es el estilo que tra-ta de imprimir un técnico, una idea de juego.