▲ La raquetbolista Paola Longoria confió en que los atletas nacionales tienen la experiencia y motivación para salir triunfantes. En tanto, la nadadora Liliana Ibáñez (derecha), quien hace cinco años fue la deportista que más preseas consiguió y que no asistirá a El Salvador, pidió a los competidores disfrutar su participación y superar sus límites. Foto Conade y @liliaks

Leonardo Mena Gil

Periódico La Jornada

Viernes 23 de junio de 2023, p. 7

La oportunidad de alcanzar a Cuba en la cima del medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe está más al alcance que nunca. Oficialmente hoy quedará inaugurada la justa regional más antigua del orbe, y la delegación mexicana, una de las más grandes entre las 36 naciones que estarán compitiendo, tendrá una ocasión inmejorable en El Salvador para empatar en 12 títulos a los cubanos.

El sentir entre los integrantes que componen el equipo nacional es que se puede conseguir esta meta. Al menos así lo considera Paola Longoria, quien lideró por 11 años seguidos el ranking mundial de raquetbol hasta el domingo pasado.

Tenemos una delegación tan exitosa que obviamente siento que podemos alcanzarlos en victorias en estos Juegos, pero lejos de ponernos esa presión, es simplemente salir con la motivación de que México tiene un gran potencial para lograrlo. Contamos con atletas olímpicos, panamericanos y campeones del mundo que van con esa experiencia de ir a sacar todo por nuestro país. Creo que se puede dar ese récord y estamos para grandes cosas , afirmó Longoria.

Desde 1926, cuando se creó este certamen, la pelea por la supremacía se ha reducido entre los dos países.

En 23 ediciones, los antillanos lideran el medallero histórico con mil 752 oros y 3 mil 320 preseas en total. México, por su cuenta, contabiliza mil 367 doradas y 3 mil 878 podios. La diferencia es que Cuba se ha perdido tres citas centroamericanas, mientras el contingen-te mexicano, ninguna.

Superar límites

Desde otra trinchera, Liliana Ibáñez, la deportista tricolor que más metales logró hace cinco años en Barranquilla (cinco oros, una plata y tres bronces), justa en la que México, con 132 áureas, venció por primera vez en casi medio siglo a Cuba (102), manifestó que, lejos de pensar en igualar a otra delegación, lo importante será que cada uno de los integrantes apunte en dirección a superar sus límites personales.

Deseo que disfruten de su participación y que cada uno busque el récord personal, que salgan siendo mejor de lo que llegaron, eso sería todavía más importante que ganar el medallero, es lo mejor que les podemos pedir , alentó la nadadora.

Ibáñez y Longoria comparten una cadena de similitudes que no podrán coincidir en El Salvador y República Dominicana (Santo Domingo), subsede de algunas competencias. Son dos de las deportistas más laureadas en Centroamericanos y forman parte de las atle-tas a quienes fueron retiradas sus becas por la Conade. De no ser por Liliana, quien no participará en esta ocasión, ambas iban por su quintos Juegos.