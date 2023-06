▲ El matemático Leonhard Euler Foto tomada de Wikipedia

▲ El físico Albert Einstein. Foto archivo

Si la distorsión del tiempo no es igual a la suma del tiempo y el espacio –es decir, el resultado que arroja la teoría de la relatividad general–, significa que el modelo de Einstein no funciona. Si la distorsión temporal no se corresponde con la velocidad de las galaxias calculada con la ecuación de Euler, significa que esta última no es válida.

En busca de nuevas fuerzas

Esto nos permitirá descubrir si existen en el universo nuevas fuerzas o materia que violen estas dos teorías , sostuvo Levon Pogosian, profesor del Departamento de Física de la Universidad Simon Fraser, en Canadá, y coautor del estudio.

Estos resultados supondrán una aportación crucial a varias misiones cuyo objetivo es determinar el origen de la expansión acelerada del universo y la naturaleza de la materia oscura. Entre ellas se encuentran el telescopio espacial Euclid, que será lanzado en julio de 2023 por la Agencia Espacial Europea, en colaboración con la Unige, y el Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura (DESI, por sus siglas en inglés), que comenzó su misión de cinco años en 2021 en Arizona. También está el proyecto internacional del radiotelescopio gigante Matriz de Kilómetros Cuadrados (SKA, por sus siglas en inglés), en Sudáfrica y Australia, que comenzará sus observaciones entre 2028 y 2029.

“Nuestro método se integrará en estas diferentes misiones. Ya es el caso de DESI, del que nos hemos convertido en colaboradores externos gracias a esta investigación”, subrayó Camille Bonvin. El equipo de investigación ha probado con éxito su modelo en catálogos sintéticos de galaxias.

La próxima etapa consistirá en probarlo utilizando los primeros datos suministrados por DESI, así como en identificar los obstáculos y minimizar los rasgos sistemáticos que podrían dificultar su aplicación.