toda historia del tiempo presente la define una incertidumbre elemental: se sabe cuándo comienza, no de qué manera ni en qué momento concluye. Al adentrarse en ella, el historiador se ve obligado a especular. La razón es sencilla: el presente siempre es intempestivo, aparece como un plano (prácticamente infinito) de innumerables acontecimientos posibles. De otra manera, el futuro, en tanto que diferencia con el tiempo-ahora, sería inconcebible. La historia se revela así no como una fatalidad ni presa de un destino, sino como condición de posibilidad. En suma: no sabemos la historia que nos aguarda.

La reciente derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones por la gubernatura del estado de México ya arrojó un cúmulo de pronósticos sobre el posible fin de su (casi centenaria) biografía. No sólo perdió el control sobre una de las más poderosas economías locales. Perdió también el aura de la joya más simbólica de su corona: el otrora infalible Grupo Atlacomulco. Si bien con el PRI nunca se sabe. Es una criatura de 100 vidas, aunque hoy su condición parece ser auténticamente agónica.

Su historia es tan larga como la mayor parte del largo siglo XX mexicano (que acaso se prolonga hasta 2018). Dos intelectuales tan consistentes como Emilio Uranga y Octavio Paz la esbozaron a partir de la antigua máxima latina cifrada por Polibio: La ley del mal menor . (Roma impone su ley, pero los demás son peores.) Sin embargo, lo que algún día quiso ser la exaltación del esplendor (y la duración) de Roma, difícilmente aplica en el caso de la oscuridad que dejó detrás de sí la fuerza que dominó y maniató al país durante (prácticamente) ocho décadas. Por más que un historiador extraviado haya definido a su cima como la presidencia imperial . Ese pasado se antoja hoy más como un laberinto del nopal: una cauda espinosa de traumas, agravios, energías y expectativas dilapidadas, riqueza despilfarrada y el arte extremo de la conjunción entre la impunidad y la complicidad.