Vamos avanzando, nada más que es muy complejo. Se contrató a una empresa, falló, tuvimos que buscar otra que está trabajando bien, de acuerdo a lo que me informan, y estamos pensando que vamos a llegar al sitio en los primeros meses del año próximo .

En el caso de Pasta de Conchos, donde su gobierno se comprometió a rescatar a los 65 mineros que quedaron atrapados por la explosión ocurrida en el sexenio de Vicente Fox –y que las dos administraciones siguientes (Felipe Calderón y Enrique Peña) no realizaron labores para recuperar los cuerpos–, López Obrador aseguró que será en 2024 cuando se pueda alcanzar el sitio donde se encontrarían los restos de los trabajadores.

Sobre la inundación el año pasado en la mina El Pinabete, el mandatario aseguró: Se está avanzando mucho y esperemos que en agosto, o antes, ya lleguemos a las galerías donde pensamos que están los mineros .

Recordó que pasadas administraciones no hicieron nada en favor de las familias y deudos por el accidente en Pasta de Conchos, y menos aún por el rescate de los cuerpos.

“Dijeron: ‘No hay condiciones’. Y no atendieron a la gente. Nosotros ya ayudamos a todos los familiares, todos recibieron su indemnización, esa es justicia, y eso viene de tiempo atrás. Y además nos comprometimos a rescatar a los mineros y lo estamos haciendo. Mucho de nuestro trabajo tiene que ver con reparar daños, enderezar entuertos, terminar obras inconclusas” que quedaron pendientes o no fueron resueltas en pasadas administraciones.

Tren a Toluca, listo en 2024