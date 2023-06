–¿Ellos sí violarían la ley?

–No, yo creo que es un proceso que tienen que llevar a cabo todos los partidos sin violar la ley, y ya lo están haciendo todos.

Estamos en vísperas de elecciones, porque en un año, menos, se va a realizar la elección presidencial, y es normal que se eleve la temperatura y haya nerviosismo. Entonces, se dan acusaciones, ¿no? , explicó López Obrador.

En otro orden de ideas, el mandatario desmintió las publicaciones en redes sociales en las que aparece abrazando al ex presidente de Venezuela Hugo Chávez. “Decir que yo nunca lo vi, pero lo respeto, como respeto a todos los dirigentes. Porque no es decir: ‘Era malísimo’. La política no es maniquea, no es de buenos y malos, tiene que ver con circunstancias. No lo vi, nunca hablé con él, pero no le voy a faltar el respeto, menos si es finado”.