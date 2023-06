Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 22 de junio de 2023, p. 9

Aguascalientes, Ags., Los gobiernos de Guanajuato y Chihuahua (administrados por el PAN) son de los que afrontan en estos momentos la incidencia delictiva más alta y son ejemplo de lo que no debe de hacerse , afirmó ayer Adán Augusto López Hernández, aspirante a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, de gira por Aguascalientes.

En conferencia de prensa, el ex secretario de Gobernación dijo que hay territorios donde no hay colaboración estrecha entre autoridades federales, estatales y municipales para combatir la inseguridad.

Puso de ejemplo el caso de Guanajuato, donde por mucho que nosotros apoyemos a esa entidad, si no se aplican en una política pública efectiva, si no se hace trabajo de inteligencia, si no se depuran los cuerpos policiacos, podremos avanzar muy poco .

Indicó que sólo en Guanajuato, el promedio es como de 21 por ciento del homicidio doloso en el país, y atrás de ellos viene Chihuahua, como con 14 o 15 por ciento .

Expuso que de acuerdo con las encuestas públicas, no es la inseguridad lo que más preocupe a la mayoría de los mexicanos, sino que haya empleo y salud. Sin embargo, el gobierno federal ha tomado una decisión de política pública en materia de combate a la inseguridad .

Ante la insistencia de reporteros sobre la violencia en el país expuso: “ya les comenté que debe ser un trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales, municipales, porque hay que ver el origen, y en el origen de todo destaca la connivencia de autoridades municipales o estatales con las bandas delincuenciales.