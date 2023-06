Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 22 de junio de 2023, p. 9

Zacatelco, Tlax., En la consultoría creada por ex mandos del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos Edmundo Jacobo Molina, ex secretario ejecutivo del órgano, hay un evidente conflicto de intereses , sostuvo Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

Criticó que mientras son ellos los que siempre hablan de la transparencia, de que no haya conflictos de intereses, etcétera, son los primeros en crearlo .

No obstante, confió en que ese grupo –en el que hay otros cercanos a Lorenzo Córdova, ex presidente del INE– no tenga la influencia con que contaba anteriormente en el instituto. Vamos a ver al servicio de quién están, porque me parece claro que no será al de Morena y los aliados, y de la 4T . Se trata, subrayó, de un grupo que pensó que el INE era su propiedad, y que hoy quieren seguir influyendo desde fuera .

Interrogada en conferencia de prensa en Tlaxcala sobre la empresa Pénte + Soluciones, que ofrece litigar temas electorales con sus cinco integrantes, quienes estuvieron en puestos claves del instituto, la ex jefa de Gobierno señaló que se trata de quienes han actuado contra la Cuarta Transformación desde el INE, y ahora ratifican que siguen estando en contra desde fuera del organismo.

A la vez, refrendó que acudirá al festejo anunciado por el Presidente de la República para el primero de julio, pero demandó a sus simpatizantes no lanzar consignas, sino enfocarse en la conmemoración del triunfo electoral de 2018.