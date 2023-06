De manera sorpresiva, apenas la semana pasada Taddei optó por una estrategia arriesgada: llevar a sesión de consejo dos propuestas para atajar los argumentos de cinco de los 11 consejeros. Por un lado, iba a insistir en Cienfuegos, pero por otro llevaba el nombre de una mujer, como le sugirieron, por lo que escogió a la ex consejera Adriana Favela. Y, en efecto, aunque en las pláticas previas sus colegas rechazaron ambas opciones, Taddei mantuvo su fórmula, por lo cual la sesión de ayer derivó en una larga discusión, con momentos ríspidos, muecas y cejas levantadas.

Las objeciones a Cienfuegos fueron que tenía antecedentes de irregularidades administrativas, lo cual nadie acreditó; luego, que no cumplía con el perfil profesional, aunque el politólogo tiene 18 años de experiencia en el ámbito electoral. En los últimos días surgió también la idea de que para esa importante posición se requería una mujer, con el fin de avanzar en la paridad de género.

Después de varias semanas de negociaciones privadas, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, no amarró los ocho votos necesarios para lograr la designación como secretario ejecutivo de Flavio Cienfuegos, actual jefe de su oficina y hombre de toda su confianza.

Luego expuso las fichas curriculares de Favela y Cienfuegos, pero antes de someter las opciones a votación, le acercaron una carta en la cual la ex consejera declinaba la invitación. Vinieron las posiciones de los consejeros, aunque ya un tanto innecesarias, para hacerle saber a la presidenta que algunos votarían por una mujer, pero no por Favela, y que no aceptarían su principal carta.

Y así fue. La votación quedó cinco en favor de Cienfuegos (Taddei, Jorge Montaño, Uuc-kib Espadas, Norma Irene de la Cruz y Rita López) y seis en contra (Jaime Rivera, Carla Humphrey, Arturo Castillo, Martín Faz, Dania Paola Ravel y Claudia Zavala). Faltaron a Taddei tres votos para lograr el objetivo.

En medio de todo estaban los representantes de partidos, opinando que había algo raro en el bloqueo a las sugerencias de Taddei.

Hiram Hernández, emisario del PRI, casi dijo a los consejeros que se despojaran del yugo del anterior presidente del organismo y que actuaran con libertad. “Ahora pretenden, desde afuera, cosas muy preocupantes: primero, secuestrar al INE, provocar un impasse para que no se nombre hoy al secretario ejecutivo, por ejemplo, secuestrarlo y tenerlo de rehén”, señaló.

Humphrey expuso en público lo que se sabía en los corrillos: que no sabían por qué Taddei había llevado a sesión del consejo sus propuestas si no contaba con los votos necesarios para su aprobación. Destacó, como hicieron después algunos de sus colegas, que no era poca cosa aprobar nueve cargos, pero sobre todo hacer saber a la ciudadanía que el INE trabaja todos los días.