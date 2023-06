Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 22 de junio de 2023, p. 7

Integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron que si bien no habría un impedimento legal para que ex funcionarios del organismo trabajen en lo que estimen conveniente, sí es inmoral litigar en asuntos que involucran al instituto.

No podemos ser mercenarios , advirtió en entrevista el consejero Jorge Montaño al hablar de la importancia de cuidar y ser respetuosos de un organismo del que los ex directivos obtuvieron beneficios económicos y profesionales.

La Jornada reveló ayer que cinco ex funcionarios del INE fundaron una empresa (Pénte + Soluciones) de asesoría y servicios en distintas ramas, incluida la electoral.

Montaño, integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto, aseguró que vigilarán que no haya fuga de información de los actuales equipos del INE hacia esa consultora, especialmente en la Secretaría Ejecutiva, la Unidad Técnica de lo Contencioso y la Dirección Jurídica. En tal caso, procederíamos .

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, optó por no opinar sobre el particular; sólo mencionó que el papel del INE es organizar elecciones, de ahí que se reservará su opinión sobre la vida particular de los ex funcionarios .

Al contrario, y para sorpresa de muchos, quien se fue con todo hacia los anteriores mandos del instituto fue el diputado Hiram Hernández, representante del PRI ante el INE.