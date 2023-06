También se le preguntó sobre los apagones que se han reportado en diversos canales de comunicación en varios puntos del país y a los que se ha relacionado con las altas temperaturas, lo cual fue rechazado por López Obrador y lo relacionó también con el alarmismo informativo el que se destaque esta situación.

Es nuestra responsabilidad que no falte la energía

No hay ningún problema. O sea, nosotros somos los primeros interesados en saber lo que está sucediendo porque imagínense que haya apagones, entonces sí. Si no hay todavía nada y ya están con este alarmismo. Además de que es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica, pues yo les digo: no hay problema .

Se le hizo ver que algunos eran datos del Centro Nacional de Control de Energías, a lo que el mandatario respondió: Es de rutina, porque hay un margen siempre de reserva y se reduce porque hay más consumo, pero no tenemos dificultad en nada . Y acusó de manipulación a los medios que han destacado los señalamientos de los apagones.

–Huetamo, Michoacán, lleva cuatro días sin luz –se le informó.

–No ha sido una situación generalizada, pues. Huetamo, que es la Tierra Caliente, de Michoacán –cerró el Presidente.