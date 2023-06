La democratización del SNTE es simple y llano gatopardismo, señala

E

n esta misma sección, José F. Ortiz Púlito, representante legal, Red Social Fuerza Politécnica, mostró ayer que vive otra realidad y otros intereses ajenos a la base magisterial al afirmar que la democratización del SNTE debe continuar y atribuirle a Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional de ese sindicato, esa supuesta democratización de la vida sindical. Lo cierto es que, a pesar de que a los docentes de la sección 9 les dieron el 14 de junio para ir a ejercer su voto, la inmensa mayoría de maestros no contaba con información alguna de qué planillas contendían y cuáles eran sus propuestas. Si a lo anterior le sumamos que fue su propio aparato del SNTE el que organizó y ejecutó a su antojo dicho proceso, eso explica el porqué no permitieron la inscripción de la planilla opositora. La supuesta democratización del SNTE es simple y llano gatopardismo.

Francisco Hernández Rojas

Contra los crímenes de Estado

El primer conversatorio sobre música popular y sus alcances políticos y sociales realizado el 17 de junio en el Centro Cultural Independiente Sarah Tisdall y la Galería Hernández Delgadillo en el extremo sur de la Plaza de Santo Domingo, resolvió solidarizarse con la alerta roja contra los constantes ataques armados de paramilitares apoyados por el Ejército y las policías del estado de Chiapas contra las comunidades zapatistas y las defensoras de los territorios invadidos por proyectos prioritarios para el Estado. Por tanto, hacemos nuestra la denuncia del EZLN y nos integramos a la indignación internacionalista exigente de la suspensión de la violencia contra las comunidades zapatistas y las resistentes en territorios invadidos por los megaproyectos del gobierno.

Con igual indignación solidaria exigimos el reconocimiento del Estado palestino y la suspensión y castigo de las invasiones armadas de Israel a Gaza, Cisjordania y Jerusalén, donde han construido asentamientos contra los derechos históricos de los palestinos.

Fernando Morán anunció el siguiente conversatorio del Archivo General de la Canción, en septiembre.

Ismael Colmenares, Apax Chacan, Liliana García Sánchez, Jorge Gasca, Víctor Manuel Guerra, Alberto Híjar, Fernando Morán, Vicente Osorio, Arturo Reyes,Taller del Sur, Jorge Velasco y 53 firmas más

Denuncia irregularidades en el Invea

Teresa Monroy Ramírez, directora general de Instituto de Verificación Administrativa (Invea): Fernando González Cuero, con domicilio en Butacaris, manzana 14 lote 28 y no 20 (como lo indica el acta de verificación del Invea), colonia El Caracol, alcaldía Coyoacán, quiero denunciar lo arbitrario del actuar del Invea: nuestra colonia está a espaldas de Bulevar Gran Sur, donde se encuentran grandes torres de más de 30 niveles usando el uso de suelo del Periférico, cuando en realidad se encuentra frente al Centro Comercial Gran Sur; la construcción de estas torres afecta a todos los vecinos de los Pedregales de Coyoacán, al mismo tiempo en toda la zona se observan grandes procesos constructivos sin que el Invea intervenga; por el contrario, en mi caso, que construí un edificio de cinco niveles antes de que se estableciera el uso de suelo de tres niveles, el instituto determina que debo destruir dos de ellos cuando no sancionan a las torres que nos rodean, ordenando una verificación plagada de errores, notificaciones que no son apegadas a derecho, en una dirección que no es la mía, además de retrasar la devolución de mis pruebas, con las que les demostré sus arbitrariedades, lo que me impide defenderme de manera adecuada.