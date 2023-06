E

l mercado de la consultoría tendrá un nuevo jugador de peso completo: Pénte + Soluciones, fundado por cinco individuos que hasta hace unos meses ocuparon cargos estratégicos en el Instituto Nacional Electoral (INE). Edmundo Jacobo Molina (secretario ejecutivo), Gabriel Mendoza Elvira (director jurídico), Carlos Ferrer Silva (titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, UTCE), Emilio Buendía Díaz (secretario particular del ex consejero presidente Lorenzo Córdova) y Javier Naranjo Silva (jefe de la oficina de la presidencia del Consejo General) son desde ahora empresarios dedicados a proveer asesoría en materia electoral, aconsejando a sus clientes sobre las medidas cautelares que dicta el instituto, coaliciones, candidaturas y procedimientos administrativos sancionadores, entre otros asuntos.

Durante largo tiempo (hasta 15 años, en el caso de Jacobo Molina), los socios de Pénte detentaron el manejo administrativo, organizativo, financiero y jurídico del INE. En el desempeño de sus roles adquirieron una serie de conocimientos especializados y tuvieron acceso a información privilegiada que ahora se disponen a explotar para su beneficio económico.

Es revelador que, al ser interrogado acerca de los conflictos éticos de su emprendimiento, Buendía eluda la cuestión y se enfoque en remarcar la legalidad de sus operaciones. Esta actitud evasiva sugiere que los ex funcionarios son conscientes de la inmoralidad que supone colgar el silbato de árbitros para ponerse al servicio de los contendientes, y de que una conducta tan reprensible sólo tiene cabida en un marco legal creado para impulsar los negocios privados sobre el bien común. Al amparo de esa legalidad, diseñada por y para la oligarquía política, mediática y empresarial del régimen pasado, personajes sin escrúpulos han perpetrado algunos de los mayores desfalcos contra la nación a sabiendas de que no sólo permanecerían impunes, sino que serían recompensados por los beneficiarios de sus tropelías. En este sentido, es ineludible recordar a los ex presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, quienes fueron fichados como altos directivos de trasnacionales a las que entregaron bienes públicos o concedieron contratos en términos claramente lesivos para el Estado.