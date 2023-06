Alma E. Muñoz y Ricardo Montoya

Reportera y corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 22 de junio de 2023, p. 34

Un buen bote de basura y ahí se van las renuncias , respondió Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, al minimizar las dimisiones de militantes en Hidalgo y Sinaloa. Es insignificante, no pasa nada , sostuvo, y rechazó que haya una desbandada. El tricolor es de acero y se está reagrupando , subrayó.

Sabemos “qué priístas le hicieron el trabajo a Morena de lacayos, esquiroles y esbirros, porque tienen miedo que los metan a la cárcel… Vamos a ver si los meten por corrupción o se pasarán ya a Morena”, dijo.

No tienen vergüenza. La militancia los aborrece, los vomita porque fueron los que traicionaron al partido. Por su culpa, por sus errores, por malos gobiernos, por no tener carácter, se perdieron las elecciones , acusó y, en el caso de Hidalgo, culpó a Omar Fayad, ex mandatario de la entidad, quien también renunció al tricolor.

Hay señalamientos de corrupción de ese gobierno , y si el actual mandatario no hace nada, ahí está la complicidad .