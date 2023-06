Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 22 de junio de 2023, p. 5

Cartagena, España. En España, la influyente formación estadunidense Kiss, una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos, ofrecerá su despedida de los escenarios con una fecha en el Rock Imperium Fest, en Cartagena, el domingo 25 de junio.

Participarán también en esta actividad Deep Purple, Helloween y Europe este viernes 23, así como 51 bandas. En esta segunda edición, el sito ha sido ampliado, pues ya vendió 90 por ciento de su aforo.

La gira de despedida de Kiss, End of the road, lleva tres años. Han marcado el 2 de diciembre para su último concierto en Nueva York. Antes, estarán en Cartagena despidiéndose de su fiel público español. Kiss irrumpió en la escena musical en 1973 y son ya parte de la historia de la música, con temas como I was made for lovin you, Rock and roll all Nite o Detroit Rock City.

En tanto, Europe “fue sin duda una de las bandas que conquistaron nuestros corazones en la pasada edición, y volverá a hacerlo este 2023 con himnos inagotables que ya pertenecen al imaginario colectivo como Carrie, Rock The Night o The Final Countdown, describen fuentes municipales de la sede.