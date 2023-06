La postura del gobierno mexicano es que la prohibición sólo veta la importación para masa y tortillas, por lo que la agroindustria no se ve afectada por la decisión, tomada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador por razones de salud pública.

Bayer, empresa que hace unos años adquirió Monsanto (entonces el mayor fabricante de semillas modificadas genéticamente) no está involucrada de momento en conversaciones directas con autoridades mexicanas para tratar la prohibición a las importaciones de maíz amarillo, dijo Laura Tamayo, directora de Comunicación, asuntos públicos y ciencia de Bayer en México.

El tema (de la prohibición decidida por el gobierno) no lo estamos tratando como empresa con las autoridades , dijo Tamayo. El asunto es tratado con las autoridades por Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (Proccyt), que reúne a firmas privadas y el Consejo Nacional Agropecuario, añadió.

Rodrigo Santos, quien también es integrante del consejo de administración de Bayer, sostuvo que las primeras tecnologías de semillas modificadas tienen 15 años y, sostuvo, no hubo problemas, no veo la razón para que los agricultores no las utilicen .

Jessica Christiansen, responsable de de Bayer, comentó que su empresa ha trabajado lo más cerca posible con grupos en México y ve un buen camino a futuro sobre el uso de sus productos.