De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 22 de junio de 2023, p. a38

Es un honor estar aquí frente a ustedes, representar a México. Me tocó hace muchos años estar aquí (como jugador), y estoy convencido, primero que nada, del gran grupo humano que son, y de la gran generación de futbolistas que tenemos; eso lo deben tener claro, porque si no, yo no estaría aquí , sostuvo Jaime Lozano durante su presentación como técnico interino de la selección nacional de futbol, en una inusual transmisión abierta en redes sociales.