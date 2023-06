▲ Una mariposa monarca imita el choque de una abeja con un automóvil Foto cortesía Anaid Sanchez/Cenart

▲ La abeja interactúa con el público, al que pide transformarse en una dalia Foto cortesía Anaid Sanchez/Cenart

▲ Un grillo canta para ganarse la vida en la obra Sueño de un colibrí. Foto cortesía Anaid Sanchez/Cenart

Y allí está el reto, debido a que las dependencias tienen limitaciones: No tienen presupuesto para hacer difusión, no existe la visión adecuada para divulgar esto entre la sociedad; hay mucha burocracia que te impide hacer lo que sea, porque no puedes hacer nada si no le pides permiso al jefe, quien, a su vez, tiene que pedírselo al suyo .

De esta manera, surgió el interés de Orozco Almanza por la educación y comunicación ambiental para conservar la biodiversidad , y se dio cuenta de que el teatro es un instrumento de educación que genera conciencia; sin embargo, no se utiliza con esos fines. Se dirigió, entonces, a instituciones que realizan teatro, como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y estableció contactos con los actores. Los que más le interesaron fueron aquellos que cantaban, bailaban y tenían una buena expresión corporal.

En seguida, el promotor del patrimonio biocultural se sentó a crear las historias y ahora cuenta con más de 100 obras de teatro escritas y producidas con vestuario, música y letras. Su compañía de teatro se llama Los Vecinos Ocultos, ya que así se refiere a las especies silvestres.

Frente a la presente onda de calor, y debido a que las abejas son las primeras en morir ante la falta de agua y flores, Orozco Almanza ideó Sueño de un colibrí. La obra contribuye a la conservación del animal más importante del planeta, que está conectado a otros polinizadores desconocidos .