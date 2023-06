Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 22 de junio de 2023, p. 36

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) nunca tuvo la voluntad ni la intención de realizar la consulta de revocación de mandato en la capital, porque ya son muchísimos los obstáculos institucionales que generaron para negar el ejercicio de democracia directa que permita a los habitantes votar la permanencia en el cargo del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, denunciaron los vecinos que constituyeron el comité promotor que recolectó 51 mil 656 firmas de apoyo.

Se prevé que el Consejo General del organismo sesione este viernes para votar si valida la entrega de al menos 32 mil rúbricas que se requieren antes de septiembre; sin embargo, el representante legal del comité, Gustavo García, acusó a los consejeros electorales de que “pretenden tirar este proceso a la mala, quieren de manera oscurantista –como dicen los abogados– ganar en la mesa lo que en territorio realizaron los vecinos con la recolección de firmas”.