Tras ubicarlo en calles de la colonia Doctores, los agentes le notificaron de la existencia de una orden judicial en su contra, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la fiscalía para su certificación médica y posteriormente ingresado al Reclusorio Norte.

Hasta el momento sólo el ex director de Obras y Desarrollo Urbano de esa demarcación, Nicias N, ha sido el único enjuiciado por ese caso, ya que fue condenado a tres años de prisión bajo el cargo de enriquecimiento ilícito; sin embargo, fue vinculado a proceso por la posible comisión de uso ilegal de atribuciones y facultades.

Otros procesados son el ex jefe delegacional Christian von Roehrich, el ex director Jurídico y Gobierno, Luis N; la ex directora de Obras y Servicios Urbanos, Adelaida N, y Sofía Soraya N, así como el ex supervisor de trabajos de la demarcación, José N; el ex subdirector de servicios generales, Alejandro N, y se encuentran evadidos de la justicia Víctor N, ex director de planeación, desarrollo y participación; Emilio N, ex director de Desarrollo Urbano; César N, trabajador por honorarios, y Elvia N, quien era trabajadora externa y fungía como gestora.