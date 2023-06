U

no. De 1990 a la fecha, la madre patria parece haberse erigido en meca de politólogos, periodistas y escritores necesitados de un modelo de institucionalidad con autoridad moral para dar lecciones al resto del mundo, y en particular a los países latinoamericanos ( España: discurso y realidad ; https://rb.gy/ormez).

Dos. Antes, la España de la república, con poetas y pensadores que, a brazo partido, luchaban contra los dinosaurios que el catalán Joan Manuel Serrat diseccionó en una canción que a veces, bajo la regadera, canto a grito pelado: Los macarras de la moral .

Tres. Curiosa sorpresa, entonces, el escrito La literatura, siempre del lado de la libertad y de la democracia , que a modo de Manifiesto fue suscrito por un notable grupo de abajofirmantes , durante la 82 Feria del Libro de Madrid (26 de mayo/11 de junio; https://rb.gy/lg3dm).

Cuatro. Quedé perplejo. Por vez primera en esta especie de comunicados, los redactores optaron por disociar sujeto y predicado, en aras de la democracia y… ¡la libertad! ( uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos , según Pierre Menard, Alonso Quijano o Miguel de Cervantes Saavedera, no recuerdo bien).