Tras infarto, pide apoyo

La viuda del minero Rolando Alcocer sufrió en marzo pasado un infarto durante una reunión con la titular de la STPS, entre otras autoridades federales, en la que se les informaron los planes para reanudar los trabajos de rescate, suspendidos el 24 noviembre de 2022.

Desesperada, señaló que tras ese lamentable incidente que la llevó a estar internada varios días en la clínica 24 del IMSS en estado grave , no ha podido trabajar. Mientras, denunció, no ha recibido ningún apoyo ni ha obtenido respuestas a sus solicitudes de atención.

“He estado pidiendo que me den una cita con ella, mandé escritos a través de representantes de la CFE aquí en la mina y a la fecha no he tenido respuesta. Estoy muy decepcionada porque desde que puse en riesgo mi salud el 9 de marzo, no han atendido mi petición.

No me han podido sacar una cita en cardiología, aquí en el Seguro Social no tienen especialistas de ese tipo. Ya van tres meses y no me han podido brindar atención médica , expuso Rosa María.