Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de junio de 2023, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que ni él ni su familia intervendrán en el proceso para la elección del coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que eventualmente se convertirá en el candidato de Morena a la Presidencia de la República en 2024. No tenemos favoritos .

En la mañanera de ayer, el mandatario fue interrogado sobre la propuesta que la víspera hizo el ex canciller Marcelo Ebrard de crear la secretaría de la cuarta transformación –para dar continuidad y consolidar los programas sociales y las obras prioritarias de la actual administración–, y que sea encabezada por Andrés Manuel López Beltrán, hijo del mandatario, quien de inmediato la rechazó, a lo que el Ejecutivo contestó que no desea intervenir en el proceso de elección de su partido.

“No quiero opinar sobre el proceso. Además, ya lo he dicho muchas veces, estamos en una etapa nueva, sin tapados, sin destapes, sin dedazo, sin acarreos, sin cargada y no tenemos favoritos. Todos los que están participando merecen nuestro respeto y no va a ser el Presidente el que va a decidir, sino el pueblo, porque esa es la auténtica democracia. Mi familia cercana: mis hijos; mi esposa, Beatriz, no nos metemos en nada del proceso”, subrayó.