Flanqueado por Ricardo Peralta –ex subsecretario de la Secretaría de Gobernación–, a López se le pidió una postura sobre la situación de violencia e inseguridad en Zacatecas, donde apenas la noche previa, en Jerez, se produjo un ataque armado, con granadas de fragmentación, contra tres viviendas, donde una persona murió y otras más fueron privadas de su libertad.

Admitió que en Zacatecas hay un problema de inseguridad que se está atendiendo de manera coordinada y hay que tener confianza . El ex secretario de Gobernación estuvo acompañado en el mitin, entre otros personajes, por el empresario Roberto Sánchez –cercano a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano–, y Heladio Verver, ex secretario de Salud estatal con Amalia García.