La ex funcionaria resaltó que se vive un momento muy especial en la historia de México porque se acabó con el dedazo y porque nunca había habido sucesora, siempre hay una primera vez .

Preguntó: ¿ustedes creen que una joven puede ser ingeniera, abogada, diputada, presidenta municipal, astronauta, gobernadora, presidenta de la República? La respuesta fueron gritos de apoyo.

Nosotros, añadió, nunca militamos en otro partido político, siempre fuimos parte de la transformación , y narró que tomó la difícil decisión de dejar el cargo de jefa de Gobierno y participar en la encuesta para definir a la próxima coordinadora de la defensa de la transformación porque el pueblo quiere que haya continuidad en la Cuarta Transformación y “porque es tiempo de las mujeres.

“Que alguien como yo participe en la encuesta no solamente representa la igualdad en todos sentidos, sino que es un símbolo que México ya no es tan machista como era antes, que hoy hay muchas de nosotras que están en puestos de decisión muy importantes. Ya no estamos en aquella época de ‘calladita te ves más bonita’”.

Vamos a recorrer el país, agregó, para “hablar de la Cuarta Transformación, de sus logros y que no puede haber ni un paso atrás, siempre un paso adelante, ni un paso a la derecha tampoco… No es de que ‘Claudia va a llegar’ y nada más, nosotros tenemos principios, valores”.