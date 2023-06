Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de junio de 2023, p. 7

Luego de que en un encuentro con habitantes de Ecatepec le expusieron a Marcelo Ebrard que, por encima de la inseguridad y la falta de infraestructura, la mayor carencia y preocupación en esta demarcación mexiquense es la falta de agua, el aspirante dentro del proceso interno de Morena sostuvo que debe construirse un acuaférico que beneficie a la región oriente del Valle de México.

Ante las medidas cautelares que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena y después que la dirigencia del partido llamó a los aspirantes en el proceso a respetar dichos lineamientos, Ebrard replicó: dicen que no hagamos propuestas pero yo hago un recorrido por todo el país, o sea, como si fuera visita turística, si no va a haber propuestas, si no va a haber diálogo .

Para su segundo día de recorridos rumbo a las encuestas con las que se definirá la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, el ex secretario de Relaciones Exteriores dejó el vocho en el que se trasladó el lunes, y comenzó con un recorrido en Teotihuacan acompañado de su esposa.

A mediodía acudió al centro cívico Melchor Múzquiz, utilizado tanto para reuniones vecinales, campañas de salud o para fiestas. Llegó cruzando a pie un mercado y un tianguis, donde aprovechó para saludar a los comerciantes, quienes se dividieron entre los que le lanzaban porras y los que estaban más preocupados porque la multitud no tirara su mercancía.