Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de junio de 2023, p. 6

No me sorprende, ahora sí que no es nota , lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la inminente invalidación de la segunda parte del plan B electoral en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como lo propone el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek.

Al preguntarle en la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional sobre el tema, el mandatario dio por hecho que la mayoría de los integrantes del máximo tribunal rechazarán la reforma, propuesta por su administración y que fue aprobada meses atrás por Morena y sus aliados en el Congreso, con el rechazo de la oposición.

Los ministros están alineados, o sea, la mayoría, al bloque conservador, todo el Poder Judicial (PJ) es una instancia al servicio de una minoría, no están al servicio del pueblo, no se imparte justicia tomando como actor principal al pueblo, es un poder al servicio de una élite política y económica , planteó el tabasqueño.

Insistió en la necesaria reforma al PJ y señaló que al inicio de su administración pensó que bastaría con proponer al Congreso el nombramiento de cuatro integrantes del pleno del máximo tribunal (Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos-Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá), más Arturo Zaldívar que ya era parte de la Corte y simpatiza con la transformación , para que entre ellos persuadieran a otros de sus compañeros para alcanzar los votos necesarios para concretar esa reforma.