El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, indicó que lo importante es prevenir un eventual golpe de calor y dijo que la dependencia va a mandar no sólo la promoción, la advertencia de sus consecuencias, sino la forma de prevenirlo y de resolverlo .

Reiteró que no hay informes oficiales sobre muertes por el calor. No, no lo tenemos, eso no ha llegado en la toma de la estadística, que sería de dos semanas para acá, donde es más notorio, pero lo informaremos en el momento que esto sea, en los próximos días , expuso.