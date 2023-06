U

n cierto aire de extrañeza se respira ante toda obra de auténtico arte; curiosamente esa extrañeza procede del rencuentro con una realidad ciertamente no más real que la real, sólo profundamente real y como ante nosotros, y desde luego que para nosotros, realizándose. La vida de la obra se enlaza a nuestra vida y nos hace vivirla, revivirla, revidenciarla vívidamente nuestra. Dialoga, universal la vida de la obra, con nuestra pequeña individualidad, ya, por obra de la obra, universalizada.

No crea en la inspiración cuando la inspiración, es obvio, no cree en usted. O bueno, se la cambio: no crea en la inspiración cuando –usted no lo quiere ver, pero– es obvio que la inspiración no está con usted. La inspiración probablemente exista, no lo dudemos, mas improbable no es que ahora ande ocupada con otras personas, menos crédulas y por ello mismo más chambeadoras que usted.

La ambición ambiciona, quiere cosas para sí, quiere tener. Es cuantitativa. Y, desde que ambiciona, carente, carecedora de algo que siempre es algo más. De modo que entrevemos extraño, la ambición lo que menos ambiciona es estar satisfecha, y necesariamente lo presume, pregona, cacarea.