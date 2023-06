E

n una suerte de agitadísimo coctel corcholatero, ayer el presidente López Obrador designó a Marath Bolaños López (ligado a Marcelo Ebrard) en lugar de Luisa María Alcalde (ya instalada en Bucareli y partidaria de Claudia Sheinbaum) en la Secretaría del Trabajo, y también anunció que hoy dará a conocer otro cambio , un nuevo relevo en su gabinete, para lo cual alguno de sus actuales integrantes deberá renunciar, si no es que ya lo hizo, y el sustituto, quién sabe, podría ser afín a otro de los participantes en la contienda por la candidatura presidencial de Morena en 2024.

Todo ello, desde luego, sin dejar de lado el ramplón comportamiento del aceleradísimo Marcelo Ebrard, quien propuso ( en caso de ganar la encuesta , dijo) la creación de la Secretaría de la Cuarta Transformación para que la encabezara Andrés Manuel López Beltrán, hijo del mandatario, quien de inmediato rechazó la oferta del ex secretario de Relaciones Exteriores, el que a su vez calificó de muy razonable la respuesta a su alocada cuan convenenciera invitación . No sólo eso, sino el usufructo político que hace de Pío, uno de los hermanos del Presidente de la República, ahora soldado de su causa. Desquiciado, pues (por cierto, Andrés Manuel papá regresó la bola y dijo que mi familia cercana, mis hijos, mi esposa Beatriz, no nos metemos en nada en este proceso; no tenemos favoritos ).

Según consta en su currículum, el hasta ayer subsecretario de Empleo y Productividad Laboral fue secretario particular de Marcelo Ebrard (1 de diciembre de 2018-30 de septiembre del 2020), que no es cualquier puesto, y de ahí se fue a la Secretaría del Trabajo con Luisa María Alcalde, en donde, entre sus responsabilidades, se encargó del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los instaurados por el presidente López Obrador.

Hasta donde se sabe, el nuevo titular no tiene un mal historial (internacionalista egresado de la UNAM), pero como parte de su nueva función urge que limpie el tiradero dejado por la nueva inquilina de Gobernación, comenzando por acotar el gran poder adquirido por El Padrino, papá de Luisa María Alcalde, y reivindicar la función mediadora y socialmente responsable de la Secretaría del Trabajo en los conflictos obrero-patronales, porque con la anterior los dados siempre estuvieran cargados a favor de los dueños del capital. Y el delicado asunto de las tres huelgas mineras es prueba fehaciente de ello.