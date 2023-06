N

unca equivocó el oráculo cetemista, Fidel Velázquez, el nombre del tapado. Tenía línea con el presidente de la República en turno y donde ponía el ojo desanudaba la cargada. Nadie se brincaba las trancas. Además, advertía: el que se mueve no sale , como en las cámaras Polaroid que estuvieron de moda muchos años. Sólo un destape, sólo una cargada. En el ensayo democrático que está llevando a cabo el presidente López Obrador, en su papel de jefe real de Morena, los aspirantes están destapados y hay tres cargadas: una en favor de Claudia, otra por Marcelo y la de Adán Augusto. ¿De qué tamaño son en cuánto a número de ciudadanos que los siguen? Los resultados de las sondeos son disparejos y eso se debe, en parte, a los distintos métodos que usan las encuestadoras y sus intereses. Están corriendo los primeros días para la elección del candidato presidencial de Morena, llamado disfrazadamente coordinador nacional de la Cuarta Transformación, sin que aparentemente ninguno la tenga segura. Por otro lado, puede haber declinaciones de último momento, como en Coahuila, y un aspirante pasarle sus votos a otro.

El derecho a la tortilla

No será una sorpresa si el acuerdo del presidente López Obrador para obligar a las tortillerías a usar maíz blanco en lugar de granos genéticamente modificados, aunque sea benéfico para los consumidores, provoque amparos. Es un negocio próspero de abogados, jueces y magistrados. Sin embargo, su gobierno no dará marcha atrás en la determinación de impedir las importaciones de maíz genéticamente modificado, ni tampoco el uso de glifosato como herbicida. Adelanta que hay “un acuerdo que estoy por firmar en esta semana para que en las tortillerías sólo se use maíz blanco y no transgénico. Esto va a ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales. Porque también se dice: ‘Se importa maíz blanco más barato’; sí, pero resulta que ese maíz blanco también es transgénico, y tenemos las pruebas”. Este anuncio tiene relación con el decreto que publicó en febrero para restringir la importación del grano amarillo genéticamente modificado y el uso de glifosato como herbicida. Estados Unidos es el mayor proveedor del alimento. El asunto ya está en el T-MEC, pero se prevé que aquí habrá amparos.