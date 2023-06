Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de junio de 2023, p. 5

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) generativa, capaz de crear voces sintéticas apenas diferentes de las humanas, amenaza con desplazar a locutores, actores de doblaje y narradores de audiolibros que, irónicamente, alimentan día a día esa tecnología que podría arrebatarles su sustento.

Peleamos contra un monstruo muy grande , aseguró el actor de doblaje y locutor Mario Filio, cuya creatividad quedó inmortalizada en la banda sonora de la película animada Madagascar, con su pegajoso estribillo ¡Quiero mover el bote!

El verso original y título del tema era I Like To Move It. Pero Filio, que dobló al español latino la voz del fiestero lemur Rey Julien, y la encargada musical del filme idearon la adaptación, que se volvió éxito.

Este mexicano, que ha puesto voz a Will Smith y a personajes como Obi-Wan Kenobi (Star Wars), Winnie de Pooh y Miss Piggy, contó que nunca recibió regalías por ese éxito, pero que es un asunto menor frente al desafío que plantea la IA generativa.

Para dar esa batalla, bajo el lema No roben nuestras voces , una veintena de sindicatos de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica crearon la Organización de Voces Unidas (OVU), que impulsa legislaciones para armonizar la IA y la creación humana.

El uso indiscriminado y no regulado de inteligencia artificial puede extinguir un patrimonio artístico de creatividad (...) que las máquinas no pueden generar , advirtió OVU.

Los artistas de voz ya competían con Text To Speech (TTS), sistema que locuta textos, con dicción robotizada y se emplea en asistentes como Alexa y Siri.

Pero la IA sumó el aprendizaje de máquinas , con el que un software puede comparar una muestra de voz con millones existentes, identificando pautas que generan un clon. Se alimenta con voces que hemos subido por años , explicó Dessiree Hernández, presidenta de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales.

Hablamos del derecho humano de usar la voz y la interpretación sin tu consentimiento , añadió.