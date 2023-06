Este rezago en el salario mínimo se replica en toda la región: Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua; de ahí el incentivo de sus habitantes para llegar a Estados Unidos, pues significa ingresos potenciales siete veces más altos que en sus países. Como contraprestación la economía más grande del mundo tiene necesidad de trabajadores hispanos para continuar con su nivel de producción, en virtud del nivel de fecundidad menor entre la población no hispana , explicó Del Castillo.

Es necesario atender las causas estructurales

Datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos exhiben que de 2015 a 2022 más de la mitad de los nuevos empleos que se han creado en ese país ha sido ocupada por población latina y 23.2 por ciento de esa nueva fuerza laboral es mexicana.

No cabe duda, para que la migración sea una opción segura, ordenada, regular y no una necesidad por motivos económicos, es necesario atender las causas estructurales que obligan a las personas a dejar su país de origen y buscarse una forma de vida en otro país , destacó el jefe de la unidad de desarrollo social de la Cepal en México.

Hugo Beteta, director de la sede subregional de la Cepal en México, explicó que en general se requieren índices renovados para dar seguimiento al crecimiento y desarrollo de las economías en la región, dado que ambos procesos no son contradictorios. Destacó que el ingreso per cápita como eje de las mediciones en los países de renta media y panacea de los problemas que persisten en ese tipo de economía está rebasado. De hecho, hay muchos problemas que se pueden deteriorar , como la desigualdad de género.