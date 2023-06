Triunfo con sabor especial, por el día que fue, por el homenaje, por el partido 200... y rematarlo con un gol. No puedo pedir más, fue espectacular, inolvidable , declaró Ronaldo. CR7 agregó que ganaron pese a no tener una actuación destacada, debido a que el rival no les dejó jugar a su estilo , lo cual no siempre es posible conseguir.

El entrenador de los lusos, Roberto Martínez mencionó que su equipo estaba cansado, más mental que físicamente y consideró que el triunfo fue merecido, porque sin jugar de la manera más atractiva posible, mostraron los valores de un equipo ganador, como la motivación y el orgullo .

Triunfo de Eslovaquia

Tras esta victoria, Portugal suma el pleno de 12 puntos tras cuatro partidos de clasificación y lide-ra su grupo, seguido por Eslovaquia con 10 unidades tras vencer 1-0 en Liechtenstein, mientras Luxemburgo dio la sorpresa al imponerse 2-0 como visitante en Bosnia.